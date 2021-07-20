Аршак Карапетян будет освобожден от должности первого заместителя начальника Генштаба ВС
17:07, 20 Июль, 2021
Президент Армении получил предложение премьер-министра об освобождении Аршака Карапетяна от должности первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
Аршак Карапетян занимает должность первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил с 13 апреля 2021 года.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен