Аршак Карапетян будет освобожден от должности первого заместителя начальника Генштаба ВС

Президент Армении получил предложение премьер-министра об освобождении Аршака Карапетяна от должности первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Аршак Карапетян занимает должность первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил с 13 апреля 2021 года.