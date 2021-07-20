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Аршак Карапетян будет освобожден от должности первого заместителя начальника Генштаба ВС

Аршак Карапетян будет освобожден от должности первого заместителя начальника Генштаба ВС

Президент Армении получил предложение премьер-министра об освобождении Аршака Карапетяна от должности первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Аршак Карапетян занимает должность первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил с 13 апреля 2021 года.


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