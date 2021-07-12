09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 16:37 В МИД РФ заявили, что Россия располагает фактами сотрудничества США с ИГ в Афганистане
- 16:31 Вагаршак Арутюнян освобождается с должности: президент получил соответствующее ходатайство
- 16:24 Армения примет участие во Всемирной выставке «Дубай Экспо-2020»
- 15:54 Между Министерством ВТП и смарт-центром «КОАФ» подписан Меморандум о сотрудничестве
- 15:45 Президент Армен Саргсян принял депутата Европейского парламента Натали Луазо
- 15:41 AFP: на временного президента Мали напали с ножом
- 15:18 Песков: дату консультаций России и США по стратегической стабильности объявят позже
- 15:14 Адвокаты ходатайствовали об отмене меры пресечения в отношении Вазгена Манукяна
- 14:47 СМИ: в Париже начался пожар близ резиденции премьера
- 14:29 Группа Омбудсмена Армении в Ерасхе ведет сбор фактов
- 14:26 Весь мир должен признать Геноцид армян: депутат СЕ
- 14:24 Замглавы МИД РФ обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Нагорный Карабах
- 13:52 Число заразившихся коронавирусом в России превысило 6 млн
- 13:19 Дэн Браун о своей “Звериной симфонии”: проект в Ереване будет представлен 24 июля
- 13:06 Девиз Олимпийских игр дополнен новым словом
- 13:03 Мгер Мкртумян освобожден с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в ОАЭ и в Бахрейне
- 12:57 Дживан Гаспарян будет похоронен в Пантеоне имени Комитаса: известна дата прощальной церемонии
- 12:55 Спецпредставитель ЕС коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе
- 12:47 Организация Олимпийских игр в Токио обошлась Японии в $15,4 млрд
- 12:45 В Варденике будут заложены оросительный и дренажный каналы
- 12:33 Лилит Макунц представила в ЦИК заявление о самоотводе
- 12:24 Карлен Маргарян достойно представил Армению на международном конкурсе «Славянский базар»
- 12:23 Глава общины Ерасх получил осколочные ранения: Следственный комитет представил подробности
- 12:05 АБР понизил прогнозы роста ВВП в развивающихся странах Азии в 2021 году до 7,2%
- 11:39 ГНКО «ЦСОИ» запустила трехъязычный сайт, обличающий военные преступления Азербайджана
09:20, 13.07.2021
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09:41, 16.07.2021
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19:51, 16.07.2021
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16:27, 13.07.2021
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19:51, 13.07.2021
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