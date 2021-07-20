Экономический рост будет выше прогнозируемого: Тунян подчеркивает важность инклюзивного роста, а не цифр

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по экономическим вопросам Бабкен Тунян считает очевидным, что экономический рост в 2021 году будет выше, чем первоначально прогнозировалось, но трудно сказать, возможно ли будет обеспечить двузначный экономический рост двузначным. Он подчеркнул важность обеспечения здорового экономического роста. Такое мнение Тунян выразил в беседе с Арменпресс.

«Трудно сказать, будет ли у нас экономический рост двузначным или нет. Делать прогнозы - очень неблагодарная, трудная задача. Но уже очевидно, что экономический рост будет выше, чем предполагалось изначально», - сказал Тунян.

Депутат напомнил, что изначально правительство прогнозировало рост экономики на 3,2% за год, ЦБ - 1,6%, международные организации - 1-1,5%. Однако после обобщения показателей все пересмотрели свои прогнозы, правительство прогнозирует рост экономики на 6%, ЦБ - на 4,6%, а прогнозы международных организаций скоро будут опубликованы.

Он напомнил, что в январе-мае зафиксирован рост на 4,3%. Депутат уверен, что по итогам первого полугодия будет зафиксирован более высокий рост.

Депутат подчеркнул, что не нужно акцентировать внимание на механическом показателе. «Лучше 7 процентов здорового, нормального роста, чем на 12 процентов нездорового», - сказал Тунян, объясняя, что здоровый рост означает, что экономика растет не за счет одного сектора или одного или двух факторов, а обеспечивает как можно более всеобъемлющий рост.

Депутат отметил, что достаточно быстро восстанавливаются сферы строительства, коммунального обслуживания, гостиничного хозяйства. Он объяснил это тем, что в прошлом году в этих отраслях был очень глубокий спад, по сути, там обороты достигли почти нуля. «В этом году эта потеря восстанавливается, поэтому темпы роста выше. У нас есть рост во всех сферах, он равномерный», - сказал он.

Тунян также выразил удовлетворение ростом экспорта, добавив, однако, что есть определенные поводы для размышлений об этом. «Горнодобывающая промышленность играет важную роль в экономическом росте, а также в росте экспорта из-за мировых цен на медь. Т.е. если убрать эти две составляющие, темпы экономического роста не будут очень высокими. «Поэтому не нужно чрезмерно воодушевляться или огорчаться, а нужно учитывать факты и следить за тем, чтобы другие сферы также ускоряли рост», - сказал депутат.

Ссылаясь на прогноз и.о. министра экономики о двузначном экономическом росте, Тунян сказал, что это очень хорошо, что министр поставил такую высокую цель, а это означает, что он сделает все, чтобы обеспечить такой экономический рост. Коснувшись прогноза и.о. министра о росте туризма на 319%, он призвал не бояться этой цифры, не удивляться, объясняя: «У нас был очень резкий спад в туризме, рост на 319% - это четырехкратное увеличение количества туристов, в прошлом году у нас было еще большее снижение. И это не удивительно, но закономерно. Было бы неестественно, если бы туризм не вырос во много раз».

Коснувшись замечания о том, что многие иранские туристы сейчас приезжают в Армению для вакцинации, остаются на 10 дней или уезжают, и не будет ли рост туризма искусственным в этом отношении? Депутат отметил, что те люди, которые приезжают в Армению для вакцинации, являются классическими туристами.

«Это называется медицинский туризм. Есть гастрономический, медицинский туризм и т.д. Сейчас, если турист приезжает в Армению, чтобы провести здесь время, будь это на 2 или 3 дня, он приезжает в Армению потратить деньги, воспользоваться определенными услугами, в течение которых он пользуется ресторанами,, гостиничными объектами, проходит вакцинацию и уезжает. Это очень хороший и здоровый процесс, который показывает, что у Армении есть очень хорошие предпосылки для того, чтобы стать центром медицинского туризма», - сказал он.

Касаясь ситуации вокруг Зангезурского медно-молибденового комбината, Тунян сказал, что это, по сути, скорее правовой вопрос, чем экономический. «Конечно, это нехорошо, когда замешаны бизнес и правоохранительные органы, но если какие-то действия там проводят следственные органы или правоохранительные органы, значит, для этого есть определенные основания. Т.е. вне зависимости от того, насколько важна компания для Армении или какие доходы она обеспечивает в бюджет Армении, в случае выявления нарушений ответственность за них должна быть обязательной», - сказал депутат.