В МИД РФ заявили, что Россия располагает фактами сотрудничества США с ИГ в Афганистане

Россия получала информацию о конкретных фактах сотрудничества США с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов на онлайн-дискуссии в международном дискуссионном клубе "Валдай", передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я уверен, что такое взаимодействие было. Но мы ведь не просто так начали это говорить. Мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества. О фактах перегрузки вертолетами [оружия], - указал он. - И мы получали ее от местных афганцев, в том числе руководителей местного уровня, которые не понимали, почему вертолеты снабжают оружием и боеприпасами те районы, которые заняты отрядами ИГИЛ".