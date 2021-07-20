Вагаршак Арутюнян освобождается с должности: президент получил соответствующее ходатайство

Президент Республики Армения получил предложение премьер-министра об освобождении исполняющего обязанности министра обороны Вагаршака Арутюняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате президента.

Вагаршак Арутюнян занимал пост министра обороны с 20 ноября 2020 года.