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Вагаршак Арутюнян освобождается с должности: президент получил соответствующее ходатайство

Вагаршак Арутюнян освобождается с должности: президент получил соответствующее ходатайство

Президент Республики Армения получил предложение премьер-министра об освобождении исполняющего обязанности министра обороны Вагаршака Арутюняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате президента.

Вагаршак Арутюнян занимал пост министра обороны с 20 ноября 2020 года.


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