Между Министерством ВТП и смарт-центром «КОАФ» подписан Меморандум о сотрудничестве
Исполняющий обязанности министра высокотехнологичной промышленности Армении Айк Чобанян 18 июля посетил смарт-центр фонда «Дети Армении» (COAF), расположенный в селе Дебет Лорийской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологической промышленности.
И. о. министра в сопровождении временно исполняющего обязанности губернатора Лори Арама Хачатряна, главы Дебета Ашота Казаряна, исполнительного директора Благотворительного фонда «Дети Армении» Корьюна Хачатуряна осмотрел центр, ознакомился с программами модернизации и цифровизаци сельских общин, реализуемыми центром.
Айк Чобанян роль КОАФ в претворении лучших региональных программ в социальной, образовательной, экономической и общественной сферах сельских общин назвал очень значительной.
«Высокотехнологичная Армения является предпосылкой безопасности нашей страны и выживания армянского народа. Чтобы стать технологической страной, нам необходимо иметь инновационное, ориентированное на будущее мотивационное образование, а самое главное в образовании - это егонсодержание. Эта модель центра COAF SMART является многообещающим вложением в нашу систему образования, и министерство поддержит увеличение числа таких центров по всей Армении», - сказал Айк Чобанян.
Для содействия делу развития сельских общин в ходе визита между Благотворительным фондом «Дети Армении» и Министерством высоких технологий был подписан Меморандум о сотрудничестве.
Меморандум предусматривает необходимое сотрудничество между сторонами, содействие решению межотраслевых системных проблем, обеспечение высокоскоростного подключения к интернету, доступ к его услугам, развитие возможностей высокотехнологичной промышленности для инфраструктур отдаленных районов Республики Армения и сельских населенных пунктов.
В рамках визита гости посетили и село Дебет, ознакомились с новостями, связанными с созданием оптического интернет-канала в общине и с цифровизацией государственных услуг.
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