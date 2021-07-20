Между Министерством ВТП и смарт-центром «КОАФ» подписан Меморандум о сотрудничестве

Исполняющий обязанности министра высокотехнологичной промышленности Армении Айк Чобанян 18 июля посетил смарт-центр фонда «Дети Армении» (COAF), расположенный в селе Дебет Лорийской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологической промышленности.

И. о. министра в сопровождении временно исполняющего обязанности губернатора Лори Арама Хачатряна, главы Дебета Ашота Казаряна, исполнительного директора Благотворительного фонда «Дети Армении» Корьюна Хачатуряна осмотрел центр, ознакомился с программами модернизации и цифровизаци сельских общин, реализуемыми центром.

Айк Чобанян роль КОАФ в претворении лучших региональных программ в социальной, образовательной, экономической и общественной сферах сельских общин назвал очень значительной.

«Высокотехнологичная Армения является предпосылкой безопасности нашей страны и выживания армянского народа. Чтобы стать технологической страной, нам необходимо иметь инновационное, ориентированное на будущее мотивационное образование, а самое главное в образовании - это егонсодержание. Эта модель центра COAF SMART является многообещающим вложением в нашу систему образования, и министерство поддержит увеличение числа таких центров по всей Армении», - сказал Айк Чобанян.

Для содействия делу развития сельских общин в ходе визита между Благотворительным фондом «Дети Армении» и Министерством высоких технологий был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Меморандум предусматривает необходимое сотрудничество между сторонами, содействие решению межотраслевых системных проблем, обеспечение высокоскоростного подключения к интернету, доступ к его услугам, развитие возможностей высокотехнологичной промышленности для инфраструктур отдаленных районов Республики Армения и сельских населенных пунктов.

В рамках визита гости посетили и село Дебет, ознакомились с новостями, связанными с созданием оптического интернет-канала в общине и с цифровизацией государственных услуг.