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Президент Армен Саргсян принял депутата Европейского парламента Натали Луазо

Президент Армен Саргсян принял депутата Европейского парламента Натали Луазо

Президент Республики Армения Армен Саргсян 20 июля принял председателя подкомитета Европейского парламента по иностранным делам, безопасности и обороне Натали Луазо, которая избрана депутатом от Франции и является руководителем делегации партии "La République en Marche"в Европейском парламенте. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате президента.

Во встрече принял участие  и чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Армении Джонатан Лакотт.

Натали Луазо проинформировала президента Саргсяна, что собирается отправиться в Арцах, чтобы на месте лично ознакомиться с ситуацией и с проблемами, понять возможные направления содействия Армении и Арцаху со стороны Европейского Союза и Франции.

Президент Саргсян поблагодарил европейского депутата за визит в Армению и за намерение посетить Арцах, а также за постоянное внимание к проблемам Армении и Арцаха.

Президент Саргсян коснулся ситуации, сложившейся после войны, представил свои мысли о будущем развитии Армении, подчеркнув значение содействия как Европейского Союза, так и Франции в укреплении нашей страны и в углублении сотрудничества в целевых сферах.

В контексте развития страны президент Саргсян обозначил важность конституционных изменений, принятия новой конституции с эффективными механизмами сдерживания и противовесов, которые будут способствовать демократическому прогрессу страны и позволят в полной мере и эффективно задействовать и человеческий потенциал диаспоры. В качестве еще одной предпосылки для развития президент Саргсян назвал развитие высоких технологий, искусственного интеллекта и прогресс в сфере образования.

Президент Саргсян и депутат Европарламента также обменялись мнениями в отношении региональных развитий.


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