Президент Армен Саргсян принял депутата Европейского парламента Натали Луазо

Президент Республики Армения Армен Саргсян 20 июля принял председателя подкомитета Европейского парламента по иностранным делам, безопасности и обороне Натали Луазо, которая избрана депутатом от Франции и является руководителем делегации партии "La République en Marche"в Европейском парламенте. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате президента.

Во встрече принял участие и чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Армении Джонатан Лакотт.

Натали Луазо проинформировала президента Саргсяна, что собирается отправиться в Арцах, чтобы на месте лично ознакомиться с ситуацией и с проблемами, понять возможные направления содействия Армении и Арцаху со стороны Европейского Союза и Франции.

Президент Саргсян поблагодарил европейского депутата за визит в Армению и за намерение посетить Арцах, а также за постоянное внимание к проблемам Армении и Арцаха.

Президент Саргсян коснулся ситуации, сложившейся после войны, представил свои мысли о будущем развитии Армении, подчеркнув значение содействия как Европейского Союза, так и Франции в укреплении нашей страны и в углублении сотрудничества в целевых сферах.

В контексте развития страны президент Саргсян обозначил важность конституционных изменений, принятия новой конституции с эффективными механизмами сдерживания и противовесов, которые будут способствовать демократическому прогрессу страны и позволят в полной мере и эффективно задействовать и человеческий потенциал диаспоры. В качестве еще одной предпосылки для развития президент Саргсян назвал развитие высоких технологий, искусственного интеллекта и прогресс в сфере образования.

Президент Саргсян и депутат Европарламента также обменялись мнениями в отношении региональных развитий.