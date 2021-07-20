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AFP: на временного президента Мали напали с ножом

AFP: на временного президента Мали напали с ножом

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита подвергся вооруженному нападению. Об этом сообщило во вторник AFP.

По его сведениям, двое неизвестных "попытались нанести ему удар ножом" после молитвы, прошедшей в Большой мечети столицы страны Бамако по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что Гоита, "по-видимому, не пострадал", его эвакуировали с места происшествия.


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