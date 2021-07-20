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Адвокаты ходатайствовали об отмене меры пресечения в отношении Вазгена Манукяна

Адвокаты ходатайствовали об отмене меры пресечения в отношении Вазгена Манукяна

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна принял решение отложить судебное заседание по делу бывшего премьер-министра Армении Вазгена Манукяна.

Как сообщает Арменпресс, адвокаты ходатайствовали об отмене избранной в отношении Манукяна меры пресечения подписки о невыезде.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Решение будет оглашено 22 сентября в 14:00.

Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 УК Республики Армения (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя). Вазген Манукян это уголовное дело и предъявленное ему обвинение назвал политическим преследованием.


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