СМИ: в Париже начался пожар близ резиденции премьера

Пожар начался во вторник в Париже недалеко от Матиньонского дворца - резиденции премьер-министра Франции. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, на место происшествия уже прибыли пожарные расчеты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.