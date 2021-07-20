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СМИ: в Париже начался пожар близ резиденции премьера

СМИ: в Париже начался пожар близ резиденции премьера

Пожар начался во вторник в Париже недалеко от Матиньонского дворца - резиденции премьер-министра Франции. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, на место происшествия уже прибыли пожарные расчеты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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