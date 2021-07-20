Группа Омбудсмена Армении в Ерасхе ведет сбор фактов

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе по защите прав человека, в Ерасхе для ознакомительной работы находится группа под руководством Защитника прав человека Армении Армана Татояна.

Защитник прав человека Армении особо отмечает, что обстрелы азербайджанцев в районе Ерасха носят преступный характер и осуществляются способом действительно опасным для жизни, здоровья и других, жизненно важных прав гражданского населения. Они нарушают покой и мирную жизнь местного населения.

Преступный характер стрельбы, ведущейся азербайджанскими вооруженными силами, очевиден и на других участках границы Армении, находящихся возле населенных пунктов. Свидетельством этого является гибель военнослужащего ВС Армении, который был застрелен в Ерасхе 14 июля.

По итогам визита будут зафиксированы нарушения прав жителей приграничья РА. Детали отчета будут представлены в международные структуры (ООН, СЕ, ЕС и др.), А также в соответствующие государственные органы Республики Армения.