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Замглавы МИД РФ обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Нагорный Карабах

Замглавы МИД РФ обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Нагорный Карабах

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху обсудили во вторник ситуацию в регионе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы нагорнокарабахского урегулирования с учетом договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении МИД РФ.


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