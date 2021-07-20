Замглавы МИД РФ обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Нагорный Карабах

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху обсудили во вторник ситуацию в регионе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы нагорнокарабахского урегулирования с учетом договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении МИД РФ.