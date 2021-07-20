Число заразившихся коронавирусом в России превысило 6 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 770, это минимум с 6 июля. Всего ковид был диагностирован у 6 006 536 человек, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

В Москве за сутки коронавирусом заразились 3 188 человек, это минимальное значение с 6 июня. Всего в городе выявили 1 470 330 заразившихся с начала пандемии.

Число летальных исходов за сутки возросло на 784 против 719 днем ранее, до 149 922,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,5%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 218. Всего уже выздоровели 5 382 213 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 947 пациентов в Московской области, 1 894 - в Санкт-Петербурге, 452 - в Свердловской области, 405 - в Нижегородской области, 369 - в Пермском крае.