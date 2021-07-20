Дэн Браун о своей “Звериной симфонии”: проект в Ереване будет представлен 24 июля

Как сообщили «Арменпресс» в Государственном симфоническом оркестре Армении, 24 июля в Ереване будет представлена композиция на книгу автора ряда бестселлеров, американского писателя Дэна Брауна “Звериная симфония”.

В спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна состоится презентация книги «Звериная симфония», изданной издательством «Зангак». Затем состоится показ экранизированной сказки, который будет сопровождаться живой музыкой в исполнении Государственного симфонического оркестра Армении под управлением дирижера Арутюна Арзуманяна. Показ рассчитан на детей от 3 и старше.

Автор «Звериной симфонии» Дэн Браун, рассказывая о создании книги, отмечает, что он любил музыку с юных лет. И вот однажды он задумался о том, как передать эту любовь детям, и написал книгу «Звериная симфония».

Это сказка о мышке-дирижере, которая собирается устроить концерт, приглашает своих друзей из леса поиграть в оркестре. Каждый из них, помимо представления музыки, передает читателям чуточку жизненной мудрости: не терять своей индивидуальности, вставать после падения и продолжать работать.

В «Звериной симфонии» для каждого животного написана музыка, отражающая его особенности.

Создавая этот проект, автор применял новые технологии, делая возможным одновременный опыт чтения и прослушивания. Были применены цифровые технологии, чтобы сделать проект более привлекательным для детей.

Благодаря этому произведению дети смогут познакомиться с симфонической музыкой, с оркестром и с музыкальными инструментами.