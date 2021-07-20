Дживан Гаспарян будет похоронен в Пантеоне имени Комитаса: известна дата прощальной церемонии

Церемония прощания с народным артистом Армянской ССР, дудукистом Дживаном Гаспаряном состоится 24 июля с 11:00 до 14:00, в концертном зале Арама Хачатуряна (проспект Месропа Маштоца, 46). «Арменпресс» об этом сообщили в правительственной комиссии.

Мастер будет похоронен в Пантеоне имени Комитаса.

Дживан Гаспарян скончался 6 июля 2021 года в возрасте 93 лет.