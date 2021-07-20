В Варденике будут заложены оросительный и дренажный каналы 

В рамках программ субсидий, реализуемых правительством в селе Варденик Гегаркуникской области на улицах Камо Шагиняна и по номерам 2, 5, 12 будут построены оросительный и дренажный каналы.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении программ развития, анализа и туризма Гегаркуникской администрации, первоначальная общая стоимость программы составляет 27 миллионов 738 000 драмов, из которых 70% или 19 миллионов 416 000 драмов предоставит правительством, 30% или 9 млн 721 000 администрация Варденика.

Проект предусматривает строительство 1 408 погонных метров оросительного и дренажного каналов. 721 погонный метр будет из железобетона, 500 погонных метров из железных полутруб, 187 метров из железных труб. По окончании проекта фермерские хозяйства смогут получать оросительную воду без потерь, а внутриобщинные дороги будут защищены от угрозы обрушения. В ближайшее время будет объявлен тендер на строительные работы.

Хосров Хлгатян