Лилит Макунц представила в ЦИК заявление о самоотводе

Третий кандидат в избирательном списке партии «Гражданский договор» Лилит Макунц подала в Центральную избирательную комиссию заявление о самоотводе. Об этом «Арменпресс» сообщил секретарь ЦИК Армен Смбатян.

По словам Смбатяна, по состоянию на 12:00 в ЦИК поступило два заявления о самоотводе.

Ранее заявку на самоотвод подал второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавлявший список блока «Армения».