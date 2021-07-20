Лилит Макунц представила в ЦИК заявление о самоотводе
12:33, 20 Июль, 2021
Третий кандидат в избирательном списке партии «Гражданский договор» Лилит Макунц подала в Центральную избирательную комиссию заявление о самоотводе. Об этом «Арменпресс» сообщил секретарь ЦИК Армен Смбатян.
По словам Смбатяна, по состоянию на 12:00 в ЦИК поступило два заявления о самоотводе.
Ранее заявку на самоотвод подал второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавлявший список блока «Армения».
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