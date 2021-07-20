Глава общины Ерасх получил осколочные ранения: Следственный комитет представил подробности

По факту осколочного ранения руководителя общины Ерасх Радика Рафика Огикяна возбуждено уголовное дело по признакам национальной, расовой или религиозной ненависти, либо религиозного фанатизма, попытки убийства опасным для жизни многих способом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

«19-го июля 2021 года, около 23:30, руководитель администрации села Ерасх Араратской области Радик Рафикович Огикян, находясь на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части Министерства обороны Республики Армения, в ходе перестрелки с противником получил осколочное ранение в области правой руки.

По данному факту в восьмом гарнизонном следственном отделе Следственного комитета Республики Армения возбуждено уголовное дело по пунктам 6 и 13 части 2 статьи 34-104 Уголовного кодекса Республики Армения.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается»,- говорится в сообщении СК.