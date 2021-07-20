АБР понизил прогнозы роста ВВП в развивающихся странах Азии в 2021 году до 7,2%

Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз экономического роста в развивающихся странах Азии в этом году на 0,1 процентного пункта - до 7,2%, "поскольку новые вспышки коронавируса замедляют восстановление в некоторых государствах региона". Об этом говорится в распространенном во вторник докладе этой финансовой организации, штаб-квартира которой находится в Маниле.

В то же время прогноз роста на следующий год повышен с 5,3% до 5,4%.

"Восстановление стран Азии и Тихоокеанского региона от пандемии COVID-19 продолжается, хотя процесс остается нестабильным на фоне возобновившихся вспышек, появления новых разновидностей вируса и неравномерной вакцинации", - отметил главный экономист АБР Ясуюки Савада,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Прогноз роста в регионе Восточной Азии на 2021 год банком повышен с 7,4% до 7,5% на фоне более сильного, чем ожидалось, восстановления в Гонконге, материковом Китае, Республике Корея и Тайване. В частности, для КНР в докладе подтверждается озвученный ранее в апреле прогноз роста на уровне 8,1% в этом году и 5,5% - в следующем "на фоне стабильных показателей промышленности, экспорта и услуг".

Что касается Индии, эксперты банка полагают, что экономика этой страны в текущем году вырастет на 10% , что на 1 процентный пункт ниже по сравнению с предыдущими ожиданиями, озвученными в апреле.

"Прогноз инфляции для Азиатско-Тихоокеанского региона в этом году повышен до 2,4% с 2,3%, что отражает рост цен на нефть и сырье. Прогноз на 2022 год остается на уровне 2,7%", - отмечается в документе.