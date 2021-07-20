ГНКО «ЦСОИ» запустила трехъязычный сайт, обличающий военные преступления Азербайджана

Центр по связям с общественностью и информации Аппарата премьер-министра Армении запустил новый сайт под названием «Военные преступления Азербайджана». Об этом «Арменпресс» сообщили в ГНКО «Центр общественных связей и информации».

Контент сайта на трех языках: армянском, русском и английском.

Целью нового сайта, действующего по адресу: War.karabakhrecords.info - представление фактических данных о военных преступлениях Азербайджана, совершенных во время войны против Арцаха и после окончания войны, об уничтожении армянских культурных памятников в Арцахе и сбор всех данных в одной общей базе.

Сайт имеет следующие основные разделы:

Военные преступления;

Военнопленные;

Культурный геноцид;

Язык ненависти;

Наемники (участие сирийских террористов в войне, роль Турции);

Доклады (международные и местные).

Информация, представленная на сайте, распространяется на английском и русском языках в соответствующих аккаунтах «Karabakh Records» в социальных сетях: Twitter, Facebook, Telegram.

Материалы еще в разработке! Все разделы будут заполнены в ближайшее время. Сайт обновляемый и имеет информационный бюллетень для представления текущих тем.

На сайте «Военные преступления Азербайджана» обобщены факты и доказательства, собранные в базе данных ГНКО «ЦСОИ», которые были предоставлены и в офис Защитника прав человека Арцаха, а также в другие государственные органы. Особое внимание будет уделено освещению темы второй Арцахской войны в зарубежных СМИ.

Сайт доступен по следующей ссылке.