Время в Ереване: 11:07:36,   20 Июль

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун переизбран главой комиссии по этике МОК

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун переизбран главой комиссии по этике МОК

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун переизбран на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Это произошло во время 138-й сессии МОК, которая проходит во вторник в Токио.

Кандидатуру Пан Ги Муна поддержали 70 из 71 члена МОК. "Хочу выразить вам искреннюю благодарность за переизбрание еще на четыре года. Для меня честь и привилегия работать в этой должности", - сказал Пан Ги Мун.

Пан Ги Мун занимал пост генерального секретаря ООН с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации