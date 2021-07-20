Байден обсудил с королем Иордании ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден встретился с королем Иордании Абдаллой II и обсудил с ним ряд вопросов, в том числе ситуацию в ближневосточном регионе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили вызовы, связанные с пандемией COVID-19 в своих странах и по всему миру <...>, обсудили возможности для развития мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден выразил поддержку главе Иордании в усилиях страны по установлению отношений с новым правительством Израиля. Главы двух государств также обсудили военное сотрудничество и модернизацию иорданских ВВС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент США заверил, что американская администрация намерена усиливать двустороннее сотрудничество в ряде областей, в том числе в сфере экономики.