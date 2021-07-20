В Сарапате намерены развивать выращивание ягод

В общине Сарапат Ширакской области есть намерение развивать выращивание ягодных культур.

Как сообщает «Арменпресс», грант программы межобластного сотрудничества “Арамазд. Смарт” благотворительной общественной организации “Армянский Каритас”, реализуемой НПО «Сарапат» и муниципалитетом Сарапата, направлен на содействие улучшению и развитию социально-экономических условий в общине Сарапат путем внедрения программы выращивания ягодных культур «Честная работа - изобилие малины».

В общине, в основном занимающейся животноводством и растениеводством, есть возможности и для развития садоводства. Эта программа уже успешно была реализована в Айкаване.

Выращивание ягодных культур, требующее относительно небольших вложений, будет выгодным и для жителей Сарапата, жители уверены в этом.

«К концу проекта не менее 200 фермерских хозяйств в расширенной общине Сарапата будут иметь стабильную сезонную работу и доходы. Кроме этого, через три года каждый бенефициар предоставит НПО «Сарапат» по 5 саженцев, которые он передаст другим жителям общины. Этот опыт, конечно, будет полезен для его использования и в других общинах», - заявила "Арменпресс" Зара Аганян, руководитель программы “Арамазд. Смарт”.

Арменуи Мхоян