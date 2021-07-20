Руководитель общины Ерасх прооперирован: он чувствует себя хорошо

Глава общины Ерасх Араратского района Радик Огикян, получивший ранение в результате вражеского выстрела, прооперирован, чувствует себя хорошо. Об этом «Арменпресс» сообщил двоюродный брат Огикяна Артур Огикян.

«Он чувствует себя хорошо, все нормально», - сказал Артур Огикян, добавив, что утром он был прооперирован.

Глава Ерасха находится в МЦ «Астхик», не знает, как долго он там пробудет.

Руководитель общины Ерасх Араратской области Радик Огикян в результате обстрела противника участка Ерасх армяно-азербайджанской границы получил ранение. Об этом «Арменпресс» сообщил директор больницы Арарата Араик Сардарян. Ночью он был перевезен в МЦ «Астхик».

Вечером 19 июля азербайджанские вооруженные силы, с 18:40, в течение нескольких часов, из стрелкового оружия различного калибра обстреливали армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Периодически применялись и минометы. Ситуация на 23:00 оставалась напряженной. Министерство обороны Республики Армения вновь предупреждает, что любая провокация на границе получит жесткий ответ, и всю ответственность за обострение ситуации несет военно-политическое руководство Азербайджана.