При обстреле азербайджанских военнослужащих ранение получил руководитель общины Ерасх

Руководитель общины Ерасх Араратской области Радик Огикян в результате обстрела противника участка Ерасх армяно-азербайджанской границы получил ранение. Об этом «Арменпресс» сообщил директор больницы Арарата Араик Сардарян.

«Он был в блиндаже. Был ранен в результате стрельбы, вероятно, от осколков», - сказал директор больницы.

По его словам, раненого доставили в больницу Арарата в полночь. Огикян в состоянии средней степени тяжести, угроз для жизни нет. Однако ночью его перевезли в Ереван, в медицинский центр «Астхик».

«Арменпресс» попробовал получить в МЦ «Астхик» более подробную информацию, но ее пока не могут предоставить.

Вечером 19 июля азербайджанские вооруженные силы, с 18:40, в течение нескольких часов, из стрелкового оружия различного калибра обстреливали армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.

Министерство обороны Республики Армения вновь предупреждает, что любая провокация на границе получит жесткий ответ, и всю ответственность за обострение ситуации несет военно-политическое руководство Азербайджана.