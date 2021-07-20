СМИ: несколько ракет выпущены по президентскому дворцу в Афганистане

Несколько реактивных снарядов было выпущено по президентскому дворцу в Кабуле. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местное телевидение. По данным агентства, ракеты были выпущены по дворцу во время молитв в честь праздника Курбан-байрам, на которых присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани и другие высокопоставленные лица,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

Информации о жертвах пока не поступало. Снаряды взорвались недалеко от президентского дворца.

В свою очередь афганский телеканал 1TV ранее сообщил, что рядом с дворцом были слышны три взрыва.