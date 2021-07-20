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Когда Ерасх не может заснуть, Ереван тоже не спит: Джонатан Лакотт о напряженности на границе

Когда Ерасх не может заснуть, Ереван тоже не спит: Джонатан Лакотт о напряженности на границе

Посол Франции в Армении Джонатан Лакотт коснулся пограничной напряженности на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.

«Когда Ерасх не может заснуть, Ереван тоже не спит», - как сообщает «Арменпресс», написал посол на своей странице в Facebook.

Министерство обороны Республики Армения распространило сообщение, что вечером 19 июля, начиная с 18:40, азербайджанские вооруженные силы в течение нескольких часов обстреливали армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Регулярно применялись и минометы.


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