Когда Ерасх не может заснуть, Ереван тоже не спит: Джонатан Лакотт о напряженности на границе

Посол Франции в Армении Джонатан Лакотт коснулся пограничной напряженности на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.

«Когда Ерасх не может заснуть, Ереван тоже не спит», - как сообщает «Арменпресс», написал посол на своей странице в Facebook.

Министерство обороны Республики Армения распространило сообщение, что вечером 19 июля, начиная с 18:40, азербайджанские вооруженные силы в течение нескольких часов обстреливали армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Регулярно применялись и минометы.