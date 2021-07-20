Европейские индексы снизились - 19-07-21
МОСКВА, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.62% и составил 15133.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.54% и составил 6295.97 пункта, британский FTSE снизился на 2.34% и составил 6844.39 пункта, а российский RTSI снизился на 2.73% и составил 1559.40 пункта.
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