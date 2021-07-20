Цены на цветные металлы - 19-07-21

ЛОНДОН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.57% и составила 2446.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.42% и составила 9300.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.87% и составила 2286.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.12% и составила 18885.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.84% и составила 33680.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.87% и составила 2954.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.92% и составила 40521.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.