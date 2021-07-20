ВС Азербайджана на участке Ерасх применили минометы: ситуация на 23:00 оставалась напряженной

Министерство обороны Республики Армения представило новые подробности о ситуации на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. «Арменпресс» передает сообщение Министерства обороны Армении․

«Вечером 19 июля азербайджанские вооруженные силы, с 18:40, в течение нескольких часов, из стрелкового оружия различного калибра обстреливали армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.

Министерство обороны Республики Армения вновь предупреждает, что любая провокация на границе получит жесткий ответ, и всю ответственность за обострение ситуации несет военно-политическое руководство Азербайджана».