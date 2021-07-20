Газета «Айастани Анрапетутюн»: О чем говорит подобное поведение соседней страны

«Азербайджан перед визитами руководителей крупных международных организаций или перед какими-либо международными процедурами, связанными с арцахской проблемой, всегда идет на провокации. На этот раз причиной дестабилизации границы стал визит в регион делегации во главе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Пограничные инциденты - это попытка привлечь внимание заинтересованных сторон и международных организаций к демаркации армяно-азербайджанской границы, а также к открытию дороги, соединяющей Азербайджан с Нахиджеваном. Как всегда, и в этот раз Азербайджан пытается говорить языком шантажа, что, конечно, не сработает».

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.