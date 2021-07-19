Оказавшийся на подконтрольной Азербайджану территории комбайнер возвращен армянской стороне: МО Армении

В приграничной части села Тех Сюникской области 19 июля был зарегистрирован инцидент. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны, житель общины на своем комбайне вследствие дезориентации оказался в зоне, подконтрольной вооруженным силам Азербайджана.

Благодаря усилиям армянских и российские пограничников, а также руководства общины комбайнер и комбайн были возвращены армянской стороне.