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Оказавшийся на подконтрольной Азербайджану территории комбайнер возвращен армянской стороне: МО Армении

Оказавшийся на подконтрольной Азербайджану территории комбайнер возвращен армянской стороне: МО Армении

В приграничной части села Тех Сюникской области 19 июля был зарегистрирован инцидент. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны, житель общины на своем комбайне вследствие дезориентации оказался в зоне, подконтрольной вооруженным силам Азербайджана.

Благодаря усилиям армянских и российские пограничников, а также руководства общины комбайнер и комбайн были возвращены армянской стороне.


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