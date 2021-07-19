Интенсивная перестрелка на участке Ерасха: с армянской стороны жертв и раненых нет

Вечером 19 июля вооруженные силы Азербайджана в очередной раз прибегли к провокационным действиям: начиная с 18:40 азербайджанские подразделения обстреляли из огнестрельного оружия разного калибра армянские позиции на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, в результате чего произошла интенсивная перестрелка.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, с армянской стороны жертв и раненых нет.

Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны и предупреждает, что любая подобная операция получит жесткий ответ с армянской стороны. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.