В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 213 человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на иранские СМИ, за последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 25 441 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигло 3 548 704, состояние 4 361 из них оценивается как тяжелое.

Общее число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 87 324.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 152 653 человека, проведено более 25,1 миллиона тестов на COVID-19.