Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут военные учения у границы с Афганистаном

Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут совместные военные учения 5-10 августа в военном училище Харб-Майдон в Таджикистане, в 20 км от афганской границы.

Как передает Арменпресс, об этом журналистам сообщил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.

«В начале августа мы примем участие в совместных учениях в Харб-Майдоне с участием воинских частей Вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана. В ходе учений будет отработана подготовка к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства», - сказал Лапин.

Число военнослужащих, которые будут задействованы в учениях, пока не раскрывается.