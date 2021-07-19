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Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут военные учения у границы с Афганистаном

Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут военные учения у границы с Афганистаном

Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут совместные военные учения 5-10 августа в военном училище Харб-Майдон в Таджикистане, в 20 км от афганской границы. 

Как  передает Арменпресс, об этом журналистам сообщил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.

 «В начале августа мы примем участие в совместных учениях в Харб-Майдоне с участием воинских частей Вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана.  В ходе учений будет отработана подготовка к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства», - сказал Лапин. 

Число военнослужащих, которые будут задействованы в учениях, пока не раскрывается.


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