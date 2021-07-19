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Первое заседание новоизбранного Национального Собрания состоится 2 августа

Первое заседание новоизбранного Национального Собрания состоится 2 августа

Национального Собрания Республики Армения  восьмого созыва состоится 2 августа 2021 года. 

В беседе с  Арменпресс секретарь ЦИК Армен Смбатян сказал, что ЦИК составит протокол о регистрации мандатов на этой неделе.

«Первое заседание Национального собрания состоится после этого — во второй понедельник», - сказал секретарь ЦИК, не назвав конкретный день. 

День первого заседания Национального Собрания объявит председатель ЦИК — после составления протокола.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. Итоги выборов в Конституционном суде обжаловали четыре политические силы: блоки «Айастан», «Честь имею», партии «Зартонк» и «Айоц Айреник». 17 июля Конституционный суд   своим решением оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии РА по результатам досрочных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года.

 


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