Азиатские индексы снизились - 19-07-21
ТОКИО, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.25% и составил 27652.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.30% и составил 1907.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.01% и составил 3539.12 пункта, а HANG SENG снизился на 1.84% и составил 27489.78 пункта.
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