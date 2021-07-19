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Азиатские индексы снизились - 19-07-21

Азиатские индексы снизились - 19-07-21

ТОКИО, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.25% и составил 27652.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.30% и составил 1907.13 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.01% и составил 3539.12 пункта, а HANG SENG снизился на 1.84% и составил 27489.78 пункта.


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