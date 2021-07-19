Необходимо ставить реалистичные цели в стратегических планах и добиваться их решения. Министр ОНКС

Исполняющий обязанности министра образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян провел рабочее совещание с сотрудниками различных управлений министерства — Программ развития и мониторинга, Внешних связей и Диаспоры, Молодежной политики, дополнительного, непрерывного образования, Высшего и поствузовского профессионального образования.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве образования и науки РА.

На встречах также присутствовали заместители министра, координирующие указанные сферы — Артур Мартиросян и Карен Трчунян.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с эффективной организацией рабочего процесса, кадровой политикой, отраслевыми особенностями.

«Мы должны работать с полной отдачей, по возможности - максимально эффективно, с новыми подходами и идеями», - подчеркнул Ваграм Думанян.

Заместитель министра Артур Мартиросян представил текущие программы сфер и предстоящие мероприятия. Отмечен приоритет государственной молодежной политики РА на 2021-2025 годы. Предложено в ближайшее время представить проект стратегии на утверждение в Правительство.

Касаясь стратегических программ, и.о. министра ОНКС Ваграм Думанян подчеркнул, что в них должны быть поставлены реалистичные задачи, и необходимо добиваться их решения.

А. Мартиросян объявил, что 22 июля стартует программа переподготовки для педагогов диаспоры. Учебные курсы будут проводиться по 7 программам в форме дистанционного обучения до 31 августа. Решено начать подготовку к проведению мероприятий в молодежной столице Капане – в ознаменование Международного дня молодежи (12 августа).

На рабочем совещании с сотрудниками отдела высшего послевузовского профессионального образования Ваграм Думанян сообщил. «Вузовская сфера - одна из самых важных и сложных сфер для общества, где трудовая дисциплина является приоритетом. На проблемы нужно реагировать быстро и эффективно".

В ходе обсуждения были затронуты текущие вопросы и планируемые реформы. И.о. министра образования и науки Ваграм Думанян дал соответствующие поручения, цель которых - организовывать и провдить работу своевременно, эффективно и целенаправленно.