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Необходимо ставить реалистичные цели в стратегических планах и добиваться их решения. Министр ОНКС

Необходимо ставить реалистичные цели в стратегических планах и добиваться их решения. Министр ОНКС

Исполняющий обязанности министра образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян провел рабочее совещание с сотрудниками различных управлений министерства — Программ  развития и мониторинга, Внешних связей и Диаспоры, Молодежной политики, дополнительного, непрерывного образования, Высшего и поствузовского профессионального образования. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Министерстве образования и науки РА.

На встречах также присутствовали заместители министра, координирующие указанные сферы — Артур Мартиросян и Карен Трчунян. 

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с эффективной организацией рабочего процесса, кадровой политикой, отраслевыми особенностями. 

«Мы должны работать с полной отдачей, по возможности - максимально эффективно, с новыми подходами и идеями», - подчеркнул Ваграм Думанян.

Заместитель министра Артур Мартиросян представил текущие программы сфер и предстоящие мероприятия. Отмечен приоритет государственной молодежной политики РА на 2021-2025 годы. Предложено в ближайшее время представить проект стратегии на утверждение в Правительство.

Касаясь стратегических программ, и.о. министра ОНКС Ваграм Думанян подчеркнул, что в них должны быть поставлены реалистичные задачи,  и необходимо добиваться их решения. 

 А. Мартиросян объявил, что 22 июля  стартует программа переподготовки  для педагогов диаспоры. Учебные курсы будут проводиться по 7 программам в форме дистанционного обучения до 31 августа.   Решено начать подготовку к проведению мероприятий в молодежной столице Капане – в  ознаменование Международного дня молодежи (12 августа). 

  На рабочем совещании с сотрудниками отдела высшего послевузовского профессионального образования Ваграм Думанян сообщил. «Вузовская сфера - одна из самых важных и сложных сфер для общества, где трудовая дисциплина является приоритетом. На проблемы нужно реагировать быстро и эффективно".

В ходе обсуждения были затронуты текущие вопросы и планируемые реформы. И.о. министра образования и науки Ваграм Думанян дал соответствующие поручения, цель которых - организовывать и провдить работу своевременно, эффективно и целенаправленно.

 


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