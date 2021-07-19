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Ваагн Меликян освобожден с должности генерального секретаря МИД Армении

Ваагн Меликян освобожден с должности генерального секретаря МИД Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал решение об освобождении Ваагна Меликяна с должности генерального секретаря МИД. «Арменпресс» сообщает об этом с ссылкой на сайт e-gov.am.

Ваагн Меликян - генеральный секретарь Министерства иностранных дел с 21 мая 2018 года.


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