Предъявлено обвинение 2 друзьям за незаконное лишение свободы 35-летнего мужчины

В Тавушском областном управлении Следственного комитета РА продолжается расследование уголовного дела по факту причинения сильной физической боли, душевных страданий и незаконного лишения свободы в отношении 35-летнего мужчины двумя друзьями.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью и информации Следственного комитета РА.

«Собранные данные показали, что два друга намеренно причиняли сильную физическую боль 35-летнему мужчине в период с 10 по 11 июля в квартире дома на улице Еритасардакан в Иджеване - за то, что этот мужчина пытался привести в эту квартиру сестру своего друга. Они били его кулаками и ногами по разным частям тела, гасили на лбу горящую сигарету, истязали всякими другими способами, в результате чего 35-летний мужчина перенес тяжелые душевные страдания, сильную физическую боль в сочетании с телесными повреждениями.

Кроме того, за то, чтобы 35-летний мужчина не смог выйти из дома и обратиться в полицию, его друзья незаконно и против его воли лишили его свободы, не давая ему покинуть вышеупомянутую квартиру, угрожая применить опасное для жизни насилие.

На основании полученных достаточных доказательств двум друзьям было предъявлено обвинение по пункту 5 части 2 статьи 119 и по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 133 Уголовного кодекса РА. В суд было подано ходатайство об их аресте - в качестве меры пресечения, которое было удовлетворено. Расследование продолжается », - говорится в сообщении.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.