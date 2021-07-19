Эрдоган прибыл в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с двухдневным официальным визитом прибыл в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило агентство Kıbrıs Haber.

20 июля Эрдоган выступит на внеочередном заседании Парламента, он обещал обнародовать «хорошие новости». Он будет присутствовать и на военном параде.

С Эрдоганом на Северный Кипр приехали спикер Парламента Турции Мустафа Шентоп, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели и другие члены парламентской делегации.

20 июля 1974 года Турция вторглась на Кипр, оккупировав северную часть острова. Турецкие силы эвакуировали сотни тысяч греков с Северного Кипра, заселили его турками и в 1983 году провозгласили так называемую «Турецкую республику Северного Кипра», которая не признана международным сообществом. Она признана только Турцией.