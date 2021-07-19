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Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят вопросы нагорно-карабахского конфликта

Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят вопросы нагорно-карабахского конфликта

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пройдут 20 июля в Москве. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила пресс-служба Кремля.

«Планируется обмен мнениями по актуальным региональным вопросам. В центре внимания будут практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая развитие экономических и транспортных связей», - говорится в сообщении.


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