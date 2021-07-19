Сделано в Армении: продукцию «Metal World» предпочитают и за рубежом

О высококачественных крышках и жестяных тарах «Metal World» знают все – от домохозяек до крупных местных производителей и авторитетных международных партнеров.

Грант и Артур продолжают дело отца. Производство компании «Metal World» основал отец братьев. Работая и развиваясь из года в год, компания уже производит 17 видов жестяной тары и 5 видов крышек.

«Metal World» сотрудничает с различными местными консервными компаниями. Основной потребитель на внутреннем рынке, но продукция экспортируется и в Казахстан, Грузию, а вскоре и в Россию.

Компания ACBA Leasing помогла братьям вооружить завод производственными линиями последнего поколения.

«Конкуренция довольно сильная. У вас должны быть производственные линии последнего поколения, чтобы иметь возможность производить продукцию в соответствии с международными стандартами. В этом нам помогла Лизинговая компания ACBA. С ACBA Leasing мы реализовали 3 проекта. Нам удалось не только сохранить свои позиции на рынке, но и быстро развиваться», - говорит Грант Ованнесян, директор «Metal World».

Благодаря автоматизированным производственным линиям удалось сократить импорт крышек в Армению, так как местные консервные предприятия выбирают армянскую продукцию.

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