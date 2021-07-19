Программа «Класс + Классика» укрепит связь школы и театра: начался очередной этап проекта

В целях укрепления связи школы и театра с 19 по 31 июля в Академическом театре пройдет театрально-образовательная программа «Класс + Классика» с участием учащихся средних школ и средних профессиональных учебных заведений республики.

В течение десяти дней у участников будет возможность познакомиться с театром, пообщаться с яркими представителями отрасли, поставить свой спектакль.

Как сообщает «Арменпресс», 19 июля о начале республиканского этапа программы было объявлено на Малой сцене Национального академического театра имени Г. Сундукяна.

С приветственной речью выступил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян, отметив, что учащиеся участвуют в одном из самых интересных, привлекательных, полезных образовательных и культурных проектов, реализуемых при содействии государства. «У вас есть возможность пообщаться с заслуженными артистами, которые постараются дать вам ключ к пониманию чрезвычайно сложной области, которая называется исполнительским искусством, театром», - сказал замминистра.

По словам Ара Хзмаляна, они не намерены делать всех участников программы актерами, режиссерами или внушать мысль о поступлении в театральный институт. «Мы хотим изменить ваше восприятие театра, ваше отношение к театру. К сожалению, представление о театре за десятилетия сильно упростилось. Он воспринимается как домашняя среда, как место для простых шуток, но на самом деле театр - это огромная наука, профессия, индустрия», - сказал Хзмалян.

Он заверил, что мастера смогут донести до участников самое главное. Они научат вас быть интересным, то есть исполнительскому искусству, игре актера.

Ара Хзмалян подчеркнул, что независимо от того, какими специалистами они станут, искусство быть интересным - залог успеха.

Директор Академического театра Вардан Мкртчян напомнил, что в 2019 году театр инициировал программу «Класс + Классика». Он поблагодарил Министерство образования и науки, отметив, что оно всегда поддерживало реализацию этой программы.

«За три года мы прошли большой путь. Мы проехали по городам Армении, где есть театры, и театр стал мощным звеном, проливающим новый свет на данный город. Сегодня программа уже разветвляется, первой ветвью должно быть искусство актера, в этом году мы сосредоточимся на этом. Я очень рад, что мои талантливые и профессиональные друзья согласились присоединиться к инициативе», - сказал Мкртчян, добавив, что участники будут разделены на группы, будут работать со специалистами, а в конце насладятся выступлениями, подготовленными участниками, со своими мастерами.

Режиссер, актер, заслуженный артист РА Давид Акопян, который будет работать с участниками программы, отметил, что эта инициатива очень помогает при выборе профессиональной ориентации. По словам Акопяна, в предыдущие годы были достигнуты интересные результаты. «Дети связались с театром. Они ходят в театры. Наша задача не в том, чтобы все стали актерами, но если кто-то это захотит, мы поможем. На этом этапе именно старшеклассники приходят к пониманию того, хотят они заниматься театральным искусством или нет. Одни четко знают, что хотят посвятить себя этому искусству, другие относятся к театру как к второй профессии или к хобби”, - сказал Давид Акопян.

По его словам, в программы участвуют интересные, оригинальные дети, самостоятельные, смелые, свободные от комплексов.

В рамках двухнедельной программы «Класс + Классика» студенты будут работать в группах под руководством своих наставников, пройдут уроки сценического выступления и актерские мастер-классы. 31 июля в завершение программы коллективы представят публике спектакли, созданные в ходе проекта.

Наставники - заслуженные артисты Республики Армения Нелли Херанян, Артур Карапетян, Давид Акопян, режиссер, актриса Лили Элбакян, актер, танцор Степан Гамбарян.

Театрально-образовательная программа «Класс + Классик» разработана Национальным академическим театром имени Г. Сундукяна. Она направлена на укрепление связи школы и театра. Программа предоставляет школьникам беспрецедентную возможность познакомиться с лучшими специалистами этой области, представить полную структуру театральной системы. Первый этап программы был реализован в 2019 году. Во время эпидемии программа проходила в два онлайн этапа. Тема программы 2021 года - актерское мастерство.