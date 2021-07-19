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Государственное содействие по строительству домов в Арцахе получат и жители Степанакерта

Государственное содействие по строительству домов в Арцахе получат и жители Степанакерта

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян утвердил решение правительства, согласно которому жители Степанакерта также смогут воспользоваться программой оказания безвозмездного финансового содействия государства молодым семьям, постоянно проживающим в сельских или в городских местностях Республики Арцах. Об этом, как сообщает «Арменпресс»,  Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«Государство в установленном порядке строительства жилого дома предоставит безвозмездное финансовое содействие в размере до пяти миллионов драмов. Органом, оказывающим государственную финансовую поддержку, является Министерство территориального управления и инфраструктуры Республики Арцах, которое 20 июля приступит к приему заявок», - написал Араик Арутюнян.


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