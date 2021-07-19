В учебном центре КГД организованы курсы для Защитников Отечества

В учебном центре Комитета государственных доходов начались учебные курсы для Защитников Отечества. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Комитета государственных доходов РА.

«Еще в апреле, во время визита председателя Комитета государственных доходов Эдуарда Ованнесяна в Реабилитационный центр «Защитник Отечества», была достигнута договоренность об организации бесплатных курсов с перспективой дальнейшей работы в КГД. В мае был подписан Меморандум о сотрудничестве между НПО ГНЦ «Учебный центр» и ГНКО «Содействие раненым воинам, и воинам с ограниченными возможностями».

При сотрудничестве двух структур стартовала очень важная инициатива, направленная на решение вопросов социальной интеграции и трудоустройства Защитников Отечества. Для работы в КГД, юноши в течение почти месяца получат необходимые навыки - знание налогового и таможенного законодательства и процедур.

Учебный центр КГД для Защитников Отечества расширил спектр своих образовательных программ, включив и бухгалтерский учет с возможностью работать в сфере бизнеса. В течение одного месяца участникам будет предоставлен базовый комплекс знаний, которого будет вполне достаточно для работы бухгалтером в бизнес секторе.

Занятия для ребят с ограниченными физическими возможностями организованы в онлайн режиме.

По окончании учебной программы, состоящей из трех направлений, участники получат сертификаты», - говорится в сообщении КГД.