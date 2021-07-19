Ален Симонян - кандидат на пост председателя НС от ГД: известны и кандидаты на посты заместителей

Кандидатом на пост спикера Национального собрания от партии «Гражданский договор» является Ален Симонян, на посты заместителей председателя НС - Рубен Рубинян и Акоп Аршакян. Об этом «Арменпресс» сообщил член фракции «Мой шаг» Грачья Акопян.

Ранее стало известно, что правление партии «Гражданский договор» в результате обсуждений с кандидатами в депутаты предложило выдвинуть Айка Конджоряна на должность главы фракции, а Назели Багдасарян на должность секретаря фракции.