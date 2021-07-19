Ильхам Алиев отправится с рабочим визитом в Россию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Россию с рабочим визитом. Как сообщает «Арменпресс», эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, готовится такой рабочий визит. Это рабочий визит, состоится сверка часов», - сказал Дмитрий Песков журналистам, когда его спросили, будет ли встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в повестке президента России Владимира Путина.

Дмитрий Песков добавил, что подписания документов в ходе визита не ожидается.