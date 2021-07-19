Обстановка на армяно-азербайджанской границе на данный момент спокойная. Вооруженные силы Республики Армения полностью контролируют ситуацию.

Об этом «Арменпресс» сообщил начальник информационного отдела Административного управления Вооруженных сил РА полковник Самвел Асатрян.

По словам полковника Самвела Асатряна, на некоторых участках армяно-азербайджанской границы, особенно в направлении Нахиджевана, в связи с недавними событиями некоторые СМИ распространяют панические материалы, которые могут оказать негативное влияние не только на население, но также создают определенные проблемы для Вооруженных сил РА. «Вооруженные силы Республики Армения со всей ответственностью выполняют свои задачи, готовы к любому развитию событий, ожидают полного доверия и содействия общественности», - подчеркнул Самвел Асатрян.