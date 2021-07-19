19 июля объявлен дополнительный конкурс на вакантные места в вузах в 2021 году

19 июля объявлен дополнительный конкурс на вакантные места для поступления в вузы в 2021 году. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заместитель директора Центра оценки и тестирования Каро Насибян отметил, что количество вакансий составляет 15 000.

«Прежде всего, хочу сказать, что количество не прошедших конкурс абитуриентов - 2 935, включая и тех, которые срезались, их - 1546.

Есть абитуриенты, сдавшие два экзамена, и оба - неудовлетворительно, есть абитуриенты, сдавшие один экзамен с неудовлетворительным результатом. Кто сдаст один экзамен, и получит положительную оценку, сможет участвовать в дополнительном конкурсе на вакантные места. Вакансий много. Общее количество вакансий в государственных и негосударственных вузах составляет 15 000», - сказал Каро Насибян.

Прием заявлений на дополнительный конкурс на вакантные места вузов начинается с 19 июля и продлится до 26 июля. Участие в конкурсе будет в следующем формате: абитуриент выберет до шести специальностей. Он может выбирать эти профессии в разных университетах. Каро Насибян отметил, что при выборе по этим шести специальностям, преимущество будет зависеть от количества баллов.